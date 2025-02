Defesa Civil de Maricá - Foto: Elsson Campos

Defesa Civil de MaricáFoto: Elsson Campos

Publicado 07/02/2025 17:22

Maricá - A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Maricá mantém um serviço ininterrupto para garantir a segurança dos moradores e visitantes do município. Com duas bases operacionais do Centro de Operações Integradas (COI), sendo uma em Itaipuaçu (atende 3° e 4° distritos) e outra na Barra de Maricá (atende 1° e 2° distritos), a equipe atua 24 horas por dia em diversas ocorrências, sempre pronta para responder com eficiência e agilidade. O COI de Itaipuaçu conta com equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros que atuam no município por meio do Programa Estadual de Implantação de Serviços (Proeis) BM.

Entre suas principais atribuições, destacam-se o grupamento de prevenção e salvamento aquático (Praia - Guarda-vidas), grupamento de prevenção de combate e incêndio a vegetação rasteira, o Centro Operacional (meteorológia) que emite alertas, previsão do tempo e informes, além de fiscalização e vistorias, que auxiliam na previsão e mitigação de riscos ambientais, reforçando a proteção da cidade diante de fenômenos naturais.

Com um trabalho integrado e tecnologia de ponta, a Defesa Civil de Maricá dispõe de uma equipe de guarda-vidas composta por 262 agentes, sendo 144 estatutários e 118 contratados. O município conta ainda com 39 postos de guarda-vidas estrategicamente distribuídos para garantir a segurança nas praias e lagoas, além de uma frota robusta com 15 viaturas operacionais, sete botes e três barcos.

De acordo com o secretário de Proteção e Defesa Civil, Danilo Santos, o trabalho da equipe é fundamental para a segurança da população. “Nossa atuação vai muito além do atendimento emergencial. Trabalhamos com prevenção, monitoramento e resposta rápida, sempre buscando aprimorar nossos serviços para proteger vidas e minimizar impactos de eventos adversos”, explicou.