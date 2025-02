Foragido é preso por policiais do PROEIS - Foto: Jornal O DIA

Foragido é preso por policiais do PROEISFoto: Jornal O DIA

Publicado 10/02/2025 10:37 | Atualizado 10/02/2025 10:39

Maricá - Policiais do PROEIS (Programa Estadual de Integração na Segurança) sob o Comando da Secretaria de Segurança Cidadã, prenderam um foragido da Justiça na manhã desta segunda-feira (10).

Segundo informações, os Agentes estavam realizando um patrulhamento de rotina por volta das 8h10 da manhã, e ao chegarem na Rua Dr. Heitor da Costa Mata, nas proximidades do DPO de Inoã, tiveram a atenção voltada para um homem que se mostrou nervoso e com respiração ofegante na presença dos polícias, por conta dessa atitude e por não responder as perguntas feitas pelos Policiais, ele foi encaminhado a 82ª DP.

Chegando na unidade policial constatou-se que o elemento tinha um mandado de prisão em aberto pelo artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas).

Ele permaneceu preso e foi encaminhado para a Central de Flagrantes, em Niterói.