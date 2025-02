Jiboia resgatada pela Defesa Ambiental - Foto: Divulgação/GMM

Publicado 10/02/2025 09:13 | Atualizado 10/02/2025 09:27

Maricá - Agentes do Grupamento Especial de Defesa Ambiental (Gedam) da Guarda Municipal de Maricá resgataram, na última sexta-feira (07), uma jiboia em uma residência na Estrada do Retiro, que leva o mesmo nome do bairro do primeiro distrito do município. A equipe da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, foi acionada via Centro Integrado de Operações na Segurança Pública (Ciosp).

O resgate aconteceu no final da tarde. Os guardas, que possuem qualificação para o manuseio de animais silvestres, fizeram com segurança a retirada do animal sem riscos para os integrantes da residência e/ou para a cobra, que estava ferida.

A equipe acionou a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que assumiu a responsabilidade pelo encaminhamento do animal a um veterinário para os devidos cuidados.

Caso um animal silvestre seja encontrado, o Gedam orienta à população a entrar em contato por meio do telefone 153 ou do Disk Ciosp: (21) 96809-1516. Importante frisar que a população não deve tentar resgatar, mexer ou afugentar os animais.