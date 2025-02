Fábinho Sapo, internado aguardando a cirurgia de emergência - Foto: Reprodução

Fábinho Sapo, internado aguardando a cirurgia de emergênciaFoto: Reprodução

Publicado 10/02/2025 14:07 | Atualizado 10/02/2025 14:38

Maricá - O político e empresário Fábio Barbosa, mais conhecido como Fabinho Sapo, que disputou as últimas eleições para prefeito de Maricá pelo PL, perdendo para o atual prefeito Washington Quaquá, foi internado às pressas na manhã deste domingo (09).

O DIA teve uma conversa com Fabinho Sapo no início da tarde desta segunda-feira (10) e o político contou: "Então, no domingo pela manhã, acordei com fortes dores do lado esquerdo do abdômen, vim para o hospital aqui em Niterói, onde foi diagnosticado pedra nos rins, a pedra é tão grande que já está me causando insuficiência renal, e estou aguardando para fazer a cirurgia", concluiu.

Ainda segundo Fabinho, a cirurgia é de emergência e tem que ser feita logo para a remoção da pedra.

Ele segue internado a base de medicamentos na veia e segue com dores são intensas.