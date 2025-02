A União de Maricá será a sexta escola a se apresentar no dia 28 - Foto: Thamyris Mello

Publicado 10/02/2025 15:02 | Atualizado 10/02/2025 15:04

Maricá - O G.R.E.S. União de Maricá pisou mais uma vez na mítica Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na noite deste domingo (10). A agremiação, que é apoiada pela Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno, vai disputar a Série Ouro, o antigo "grupo de acesso", e fez o ensaio técnico no local do desfile para acertar os últimos detalhes para o desfile.

A União foi a terceira escola a pisar na avenida e contou com a presença da torcida que, a cada ala que passava, fazia festa e jogava para cima o ótimo clima dos 1.600 componentes, distribuídos em 16 alas. Três carros alegóricos também farão parte do desfile.

O enredo "O Cavalo de Santíssimo e a Coroa do Seu 7" é assinado pelo carnavalesco tricampeão da elite do Carnaval, Leandro Vieira, e fará uma homenagem à mãe de santo Cacilda de Assis e ao Seu 7 da Lira, um exu festeiro e musical da umbanda carioca que fez história na década de 1970.

O presidente da escola, Juliano Oliveira, reforçou que o ponto forte da escola são, justamente, os componentes. "O canto da escola é a nossa maior força. Maricá tem chão e a nossa expectativa para o desfile é muito grande. A gente, na verdade, não vai fazer um ensaio. Nós vamos desfilar, nós vamos mostrar que Maricá vem com tudo para subir para a elite do Carnaval, o grupo especial", contou.

"Maricá está fazendo um investimento à altura de quem quer ir para o Grupo Especial. Mostramos no ano passado um belo carnaval, com belas alegorias e belo canto. Esse ano não vai ser diferente. Não tenho dúvidas de que a União de Maricá vem com um canto muito mais forte, evolução muito mais forte e com alegorias literalmente de outro mundo. Estamos esperando que, a partir desse ensaio, possamos consolidar a nossa ida para o Grupo Especial", afirmou o diretor executivo de carnaval da agremiação e secretário de Direitos Humanos de Maricá, João Carlos de Lima, o Birigu.

O carnavalesco Leandro Vieira explicou que o ensaio técnico é uma oportunidade de colocar em prática e testar, antes do desfile, aquilo que é ensaiado cotidianamente na escola. "O ensaio técnico é uma oportunidade de testar o que já está sendo feito nos ensaios de rua. A expectativa é de que a União de Maricá reproduza aqui o que ela tem feito lá. Hoje é um dia de testar tudo aquilo que a gente tem feito em termos de canto, dança e evolução no palco oficial", disse.

Coreógrafo da Comissão de Frente, Patrick Carvalho garantiu que a escola terá uma apresentação de alto nível. "Estamos prontos. A estrutura que a escola me deu para montar uma Comissão de Frente de nível de Grupo Especial é muito grande. Pode ter certeza de que a União de Maricá, mais uma vez, vai ter uma das melhores Comissões de Frente da Série Ouro", anunciou.

Há quem diga que a bateria é o coração de uma escola de samba. E o mestre de Bateria Paulinho Steves está confiante de que a Bateria Maricadência vai ser um dos pontos fortes da agremiação. "O que peço dos ritmistas é energia desde a sola do pé até a ponta da baqueta. Pode ter certeza de que o coração está batendo para pulsar essa escola maravilhosa que está com força e vontade de pisar na Sapucaí de novo", revelou.

"Aqui é diferente, o coração bate forte, e a gente fica super emocionado. A gente luta muito para que tudo isso aconteça. Fazemos um trabalho intenso demais, toda quarta-feira com ensaio da bateria, sexta-feira ensaiamos na rua. Mas aqui, na Sapucaí, a energia que a gente sente é fora do normal", contou a rainha de Bateria Rayane Dumont.

A União de Maricá será a sexta escola a se apresentar no dia 28/02. Apenas uma escola ascende ao Grupo Especial, a elite do carnaval carioca.