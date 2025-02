Vacinação contra a febre amarela disponível em Maricá - Foto: Evelen Gouvea

Vacinação contra a febre amarela disponível em MaricáFoto: Evelen Gouvea

Publicado 12/02/2025 08:14

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, está empenhada na prevenção da febre amarela, uma doença infecciosa que pode evoluir para quadros graves rapidamente, transmitida por mosquitos que vivem, em sua maioria, em regiões de vegetação abundante. A vacina é a principal forma de prevenção à febre amarela, por isso, pessoas de nove meses a 59 anos precisam procurar uma das Unidades de Saúde da Família (USF) do município para realizar a vacinação.

O esquema vacinal conta com duas doses: uma aos nove meses e um reforço aos quatro anos. Entretanto, pessoas de 5 a 59 anos que nunca se vacinaram contra a febre amarela podem se proteger, com uma dose, em todas as USF. Além disso, aqueles que receberam uma dose, antes dos 5 anos de idade, devem receber um reforço da vacina.

A vacinação contra a febre amarela ocorre em dias específicos nas USF. Às segundas-feiras, a vacina é aplicada, das 8h às 17h, nas USF São José 1, Ubatiba (última segunda de cada mês), Espraiado (primeira segunda de cada mês) e, quinzenalmente nesse mesmo dia, nas USF Bairro da Amizade, Barra, Santa Paula e Carlos Marighella (MCMV de Itaipuaçu).

Às terças-feiras, a vacina está disponível, das 8h às 19h, nas USF Central e Jardim Atlântico. Além disso, às terças, das 8h às 17h, a vacinação acontece nas USF Retiro (quinzenalmente), Bambuí e Inoã 1 (quinzenalmente). Quinzenalmente às quartas-feiras, das 8h às 17h, a vacina é aplicada nas USF Ponta Grossa, ACS Nathan da Silva, Guaratiba, Carlos Alberto Soares de Freitas, Santa Rita e Milton dos Santos. No mesmo dia, das 8h às 17h, a imunização é feita na USF Elenir Umbelino de Mello e, das 8h às 19h, na USF Mumbuca (quinzenalmente).

A vacina contra a febre amarela também é oferecida às quintas-feiras, das 8h às 19h, na USF Central, e quinzenalmente às quintas, das 8h às 17h, nas USF Recanto, Chácara de Inoã e Marinelândia. Às sextas-feiras, das 8h às 19h, a população pode se vacinar nas USF São José 2, Inoã 2, Barroco e, quinzenalmente nesse dia, das 8h às 17h, na USF Ponta Negra.

Atendimento aos casos

Alguns sinais podem indicar casos suspeitos de febre amarela. São eles: febre súbita, calafrios, dor de cabeça intensa, nas costas, no corpo, náusea, vômitos, fadiga e fraqueza. Ao apresentar algum desses sintomas, é necessário procurar a USF de referência, que atende a região de moradia. Em quadros graves, vá a uma unidade de Urgência e Emergência: Hospital Municipal Conde Modesto Leal, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã e UPA Municipal (UPAM) Santa Rita.