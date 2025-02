Traficante é preso e drogas apreendidas - Foto: Jornal O DIA

Publicado 12/02/2025 15:19 | Atualizado 12/02/2025 15:20

Maricá - Policiais Militares do PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel) da 6ª Cia do 12º BPM, sob o comando do Major Yeddo Abreu prenderam em flagrante uma dupla de traficantes de drogas, o caso aconteceu em São José do Imbassaí.

Segundo informações, por volta das 23h44 da última sexta-feira (08), uma guarnição seguia em patrulhamento pelo bairro e quando passou pela Rua São Pedro, no Loteamento Rosário Fátima, viram dois elementos vendendo drogas, eles tentaram fugir porém os agentes foram rápidos e conseguiram paralisar a dupla.

Eles foram presos e com eles rádios transmissores e uma quantidade de entorpecentes foram apreendidas. A dupla foi levada para a 82ª DP no Centro e em seguida para a Central de Flagrantes em Niterói. Os dois ficaram presos, um dele já possuía 8 passagens pela Polícia.