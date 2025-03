CIOSP - Foto: Jornal O DIA

Publicado 21/03/2025

Maricá - A Prefeitura de Maricá HB, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, firmou uma cooperação com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro para a implementação do 190 Integrado. O objetivo da iniciativa é fortalecer a colaboração entre os órgãos de segurança e agilizar o atendimento a ocorrências no município.

O sistema opera a partir do Centro de Integração de Operações em Segurança Pública (Ciosp), que monitora a cidade por meio de 774 câmeras espalhadas estrategicamente. Com funcionamento 24 horas por dia, a tecnologia permite a identificação e abordagem de veículos com restrição de furto ou roubo. Caso seja confirmada a irregularidade, os automóveis são encaminhados à delegacia.

A cooperação entre os órgãos de segurança é essencial para Maricá, que é cortada por rodovias importantes, como a RJ-106, RJ-114 e RJ-118. A integração já começou a apresentar resultados na própria quinta-feira (20), cinco veículos foram recuperados em menos de 48 horas.

A Prefeitura e a Secretaria de Segurança Cidadã reforçam o compromisso com a mitigação de crimes, garantindo maior eficiência, transparência e segurança para a população.