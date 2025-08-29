24º Congresso da Rede Mundial Renda Básica - Foto: 24º Congresso da Rede Mundial Renda Básica

Maricá - Maricá continua sendo uma das principais referências no 24º Congresso da Rede Mundial da Renda Básica (BIEN). Após dois dias de atividades na cidade, representantes da Secretaria de Economia Solidária e Empreendedorismo participaram da abertura da etapa em Niterói, realizada na Universidade Federal Fluminense (UFF), onde ocorrem palestras, conferências globais e debates sobre o assunto.

A BIEN é considerada o maior fórum mundial sobre o tema, reunindo pesquisadores, gestores públicos e representantes de mais de 40 países. A escolha de Maricá e Niterói como sedes do congresso reforça a importância da região como referência global em políticas públicas de transferência de renda e no uso de moeda social. Mesmo fora do município, a experiência maricaense segue em destaque: são mais de 15 apresentações sobre o modelo local, além das constantes citações nos painéis e pesquisas acadêmicas.

“Ano passado, a gente apresentou nossas políticas na Inglaterra. Fui o único de Maricá a apresentar um painel lá, e todos ficaram impressionados com o que mostramos. O que me deixa muito feliz é que pessoas de fora disseram que viram a utopia se tornar realidade. Hoje, há um reconhecimento mundial”, destacou o subsecretário de Economia Solidária e Empreendedorismo de Maricá, Adalto Mendonça.

Entre alguns dos temas discutidos no BIEN estão planejamento de renda básica, cooperativismo e empreendedorismo. Na própria UFF funciona um núcleo de estudos sobre renda básica formado por estudantes de sociologia e economia, cuja maior parte das pesquisas é voltada para a experiência maricaense.

O 24º Congresso da BIEN segue até esta sexta-feira (29/08), com exibição de filmes, documentários e a cerimônia oficial de encerramento em Niterói.