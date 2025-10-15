Passarela no KM 22, em São José do Imbassaí - Foto: Paulo Polônio

Publicado 15/10/2025 16:36

Maricá - Não é de hoje que a população de Maricá reivindica, por meio de manifestações e protestos, a construção de uma passarela na RJ-106, altura do bairro Rio do Ouro. O local tem sido marcado por mortes e acidentes de pedestres.

A última manifestação registrada foi em setembro deste ano, por ocasião da morte de um pescador.

A fim de atender às solicitações dos moradores, a deputada Zeidan apresentou em 2024 a indicação 3877, solicitando ao governador Cláudio Castro e ao presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) Pedro Henrique de Oliveira a instalação da passarela no KM 7 da Rodovia Amaral Peixoto.

A Deputada Zeidan explicou que o eminente perigo de ocorrência de acidentes, como os diversos já registrados, inclusive com vítimas fatais, justifica a construção da passarela. Para Zeidan, é imprescindível garantir a segurança dos pedestres e evitar mais acidentes: “Com o grande fluxo de veículos e a quantidade de transeuntes que passam diariamente nesse local, é de suma importância que uma passarela seja construída, a fim de garantir a travessia dos pedestres, evitando-se, assim, acidentes e tragédias que, infelizmente, acontecem na região”, justificou.

Desde o primeiro ano de mandato, a deputada Zeidan tem solicitado a construção de passarelas ao longo da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106). Quatro já foram entregues à população: a de Inoã, no KM 13; outra na altura do Manu Manuela, no KM 19; também no Parque Nanci, KM 25; e a passarela em frente ao Hospital Municipal Ernesto Che Guevara, no KM 22.

POPULAÇÃO PEDE RETORNO EM FRENTE AO CHE GUEVARA

Outra reivindicação da população maricaense é a construção de um retorno nas proximidades do Hospital Che Guevara. A fim de responder à demanda, a deputada Zeidan apresentou a Indicação nº 5877/2025, solicitando a execução da obra.

Segundo a parlamentar, a criação do retorno reduziria em cerca de 5 km o trajeto até o hospital, o que traria mais fluidez ao trânsito e agilidade no transporte de pacientes.