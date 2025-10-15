Passarela no KM 22, em São José do ImbassaíFoto: Paulo Polônio
Deputada Zeidan Solicita Instalação de Passarela no KM 7 Rodovia Amaral Peixoto
A medida visa atender à antiga reivindicação da população do Rio do Ouro
União de Maricá realiza audição para comissão de frente do Carnaval 2026 na próxima sexta-feira
Seleção acontecerá no Ação da Cidadania, no bairro da Saúde, voltada para mulheres pretas
Prefeitura de Maricá anuncia 2.300 vagas em cursos gratuitos de qualificação
Capacitações começam em 2026 e vão preparar moradores para mais de 13 mil empregos no maior empreendimento turístico-residencial sustentável do Brasil
Suspeitos são detidos com rádios comunicadores e drogas durante patrulhamento em Itaipuaçu
Policiais militares do RAS da 6ª Companhia apreenderam rádios comunicadores, celulares e uma quantidade de maconha
Aldeia Céu Azul no Espraiado recebe a visita de juízes federais e do trabalho
Magistrados são alunos de curso de Direitos Indígenas e conheceram a arte Guarani, a rotina na comunidade e aprenderam sobre a relação da prefeitura com o povoado
Mestre Vitinho reforça a União de Maricá como presidente da bateria
Comandante da bateria da Portela, ele assume cargo de honra na escola visando 2026; Paulinho Steves segue como mestre
