Produtos recuperados - Foto: Jornal O DIA

Publicado 31/10/2025 14:13 | Atualizado 31/10/2025 14:13

Maricá - Um homem foi detido após ser identificado em imagens de câmeras de segurança com produtos que estavam sendo furtados, eles ainda estavam com etiquetas nas mercadorias.

O que parecia um simples furto em uma farmácia se transformou em uma operação em andamento para deter o ladrão em série, ocaso aconteceu na manhã desta sexta-feira (31), no centro da cidade, na região dos bancos.

Os Agentes da Guarda Municipal foram acionados e flagraram o homem com diversos produtos furtados de dois estabelecimentos comerciais da região central.

Segundo informações, equipes da GMAP os agentes estavam realizavam um patrulhamento preventivo quando foi acionado pela equipe RAS Bancária, composta pelos GMs Sobral e Luana Souza, para dar apoio a uma ocorrência em uma farmácia.

No local, funcionários apresentaram as imagens do circuito interno de segurança mostrando o exato momento em que um homem subtraía um desodorante e deixava o local sem pagar.

O suspeito, identificado como Ruan Carlos Santana da Silva, foi localizado e abordado pelos agentes. No entanto, durante a condução do homem à viatura, novas informações indicaram que ele poderia ter praticado outro furto momentos antes em uma loja próxima.

As equipes se dirigiram então a outra loja situada ao lado de uma lanchonete onde foram recebidas por uma funcionária que reconheceu de imediato os vestidos apreendidos com o suspeito, que ainda estavam com etiquetas e preços afixados, confirmando o segundo crime.

Diante das evidências, Ruan foi encaminhado para a 82ª DP (Centro de Maricá), onde a ocorrência foi registrada.

As investigações seguem para apurar se o homem estaria envolvido em outros furtos na região.

A Guarda Municipal destacou que a integração entre comerciantes e patrulhamento preventivo foi determinante para o sucesso da ação.

O suspeito permanece à disposição da Justiça. Os produtos furtados foram devolvidos aos estabelecimentos.