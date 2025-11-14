Homem que escondia drogas é presoReprodução Programa do MEDINA / TV MAIS BRASIL
Polícia Militar prende homem que escondia drogas em canteiro em São José de Imbassaí
Durante a abordagem, o suspeito confessou que vendia drogas na região e indicou aos policiais o local onde escondia o material
Maricá tem seminário sobre 'Violência Social e Saúde Mental'
Especialistas discutem impacto das desigualdades de raça, gênero e classe na saúde da população no Programa Marielle Franco
PM estoura ponto de venda de drogas em campo de futebol
Na ação um adolescente foi apreendido e com ele uma quantidade de drogas
Atleta maricaense pede apoio para participar do Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu que acontecerá em Portugal
Conhecido como "Fumaça" já é um Campeão estadual de Jiu-Jitsu, o jovem é um exemplo de sucesso através da força de vontade, ele vende sanduíche natural e paçoca e reverte o lucro para manter sua carreira esportiva
União de Maricá inicia os ensaios de rua para o Carnaval 2026 nesta sexta-feira
Escola inicia nova fase de preparação na Passarela do Samba Adélia Breve, mantendo o cronograma rumo ao desfile oficial
Prefeito Quaquá sanciona lei que veta fogos barulhentos beneficiando pessoas com transtorno do aspecto autista, idosos, animais e o meio ambiente
A proposta de autoria do vereador Chiquinho, foi aprovada pela Câmara Municipal e aposta em celebrações menos barulhentas
