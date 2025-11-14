Homem que escondia drogas é preso - Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS BRASIL

Publicado 14/11/2025 22:35

Maricá - Policiais Milita do PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel, Ala “B” prenderam um homem por tráfico de drogas, no fim da tarde desta sexta-feira (14), durante patrulhamento na comunidade do Multirão, em São José de Imbassaí, Maricá.

A ação terminou com a apreensão de cocaína e maconha.

Segundo a Polícia Militar, a equipe trafegava pela Rua Jornalista Moacyr Schutel quando percebeu um homem abaixado em um cercado de plantas, em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da viatura, ele correu, mas foi alcançado poucos metros depois.

Durante a abordagem, o suspeito confessou que vendia drogas na região e indicou aos policiais o local onde escondia o material. No canteiro mencionado, a guarnição encontrou 22 pinos de cocaína e 10 porções de maconha.

O homem foi detido e encaminhado para a 82ª DP, onde a ocorrência foi registrada, e posteriormente levado para a 76ª DP, permanecendo preso.