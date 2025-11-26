Os servidores com remuneração abaixo de R$ 9.500,62 receberão normalmente o abono de Natal - Foto: Arquivo MAIS

Os servidores com remuneração abaixo de R$ 9.500,62 receberão normalmente o abono de NatalFoto: Arquivo MAIS

Publicado 26/11/2025 20:37 | Atualizado 26/11/2025 20:38

Maricá - A Prefeitura de Maricá informa que o projeto de suspensão do abono natalino se aplica apenas aos servidores com remuneração acima de R$ 9.500,62, como prefeito, vice-prefeito, secretários e subsecretários. Todos os demais servidores e beneficiários de programas de transferência de renda terão seus abonos integralmente mantidos.

O projeto enviado à Câmara Municipal apresentava um erro material e está sendo corrigido para não provocar interpretações equivocadas. A medida, com retirada do benefício aos que ganham acima de R$ 9.500,62, permitirá uma economia de cerca de R$ 11 milhões aos cofres públicos.

Os recursos economizados serão destinados a políticas públicas de apoio integral a crianças e adolescentes com deficiência, incluindo terapias especializadas para autistas, aquisição de equipamentos e suporte às famílias.

A administração reforça que o ajuste orçamentário prioriza os setores mais vulneráveis e fortalece políticas essenciais, sem comprometer os direitos dos trabalhadores.