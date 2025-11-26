Os servidores com remuneração abaixo de R$ 9.500,62 receberão normalmente o abono de NatalFoto: Arquivo MAIS
Prefeitura de Maricá esclarece sobre pagamento de abono natalino
Suspensão do benefício atinge apenas servidores com remuneração acima de R$ 9.500,62 como o prefeito, vice, secretários e subsecretários
Prefeitura de Maricá esclarece sobre pagamento de abono natalino
Suspensão do benefício atinge apenas servidores com remuneração acima de R$ 9.500,62 como o prefeito, vice, secretários e subsecretários
Maricá articula atuação da nova companhia MARÉ, focada em turismo e cultura, com secretarias das áreas
Encontro teve também visitas a espaços culturais e turísticos como o museu Casa Darcy Ribeiro, o Cine Henfil e o Mercado do Produtor
Prefeitura de Maricá oferece acolhimento e suporte integral a mulheres em situação de violência na Casa da Mulher
Espaço reúne atendimento psicológico, jurídico e social, além de atividades de fortalecimento e cursos profissionalizantes
Jovem é estuprada por tio de um em amigo Inoã
O crime aconteceu após uma festa, a moça dormiu na casa do amigo e foi violada enquanto dormia
Novo Polo Gastronômico impulsionará turismo e a economia no Centro de Maricá
Praça de Alimentação da Rua Barão de Inoã será transformada no novo complexo gastronômico, cultural e turístico
Prefeitura de Maricá promove 9ª Conferência Municipal de Cultura
Ação elege representantes e suplentes de 15 cadeiras do Conselho de Políticas Culturais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.