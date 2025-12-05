Traficante preso - Foto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS BRASIL

Traficante presoFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS BRASIL

Publicado 05/12/2025 10:17 | Atualizado 05/12/2025 10:21

Maricá - Uma operação do PATAMO da 6ª Companhia desmantelou um ponto de drogas e prendeu um suspeito na madrugada desta sexta-feira (05) no Parque Vera Cruz, em Itaipuaçu. A ação, considerada de alto impacto pelos policiais, ocorreu durante patrulhamento de rotina em uma área já conhecida pela intensa atuação do crime organizado.

De acordo com a guarnição, os agentes circulavam pela Rua Quatro quando avistaram quatro indivíduos agachados, manipulando sacolas em uma das esquinas do bairro. Ao notarem a presença da equipe, os suspeitos correram em diferentes direções, abandonando o material que manuseavam momentos antes da fuga.

Com apoio tático e rápida comunicação entre as viaturas, os policiais montaram um cerco pela região, conseguindo capturar um dos integrantes do grupo, identificado apenas pelas iniciais W. C. P., de 18 anos.

No ponto onde estavam reunidos, os militares encontraram uma expressiva quantidade de drogas e equipamentos usados na operação do tráfico:

88 pinos de cocaína

54 pedras de crack

38 papelotes de maconha

1 rádio transmissor, utilizado para alertas e monitoramento de viaturas

A área, segundo a PM, funciona como base de distribuição de entorpecentes para ruas próximas e é constantemente mapeada pelos setores operacionais devido à presença de olheiros e movimentação de suspeitos armados.

O detido foi levado à 82ª DP e posteriormente encaminhado para a 76ª DP, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu preso.

A Polícia Militar reforçou que as ações serão intensificadas em Itaipuaçu, especialmente no Parque Vera Cruz, para impedir o reagrupamento de traficantes e reduzir a circulação de drogas no bairro.