Maricá: projeto gratuito prepara moradores com aulas de surfe e técnicas de salvamentoFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil
Na última quarta-feira (19), o polo de Ponta Negra iniciou as atividades. Com as vagas deste ciclo preenchidas, crianças, adolescentes e adultos participaram das primeiras aulas práticas, que combinam esporte, prevenção e segurança no mar.
“É um projeto essencial da Defesa Civil, que une prevenção, técnicas de salvamento aquático e conscientização ambiental. Nosso objetivo é contribuir para que as nossas praias sejam ambientes cada vez mais seguros e preservados”, destaca o secretário de Proteção e Defesa Civil, Danilo Santos.
Segundo o instrutor Rodrigo Cooperman, o foco principal é a prevenção de afogamentos. Os alunos aprendem a identificar correntes de retorno, interpretar o bandeiramento das praias e seguir as orientações dos guarda-vidas.
“O projeto trabalha com medidas de prevenção ao afogamento. Não é só o surfe. Eles vão aprender, de forma preventiva, como não se tornar uma vítima e como ajudar o próximo sem se colocar em risco”, explica.
As aulas também incluem flutuação, controle da respiração, simulações de abordagem e reboque, uso de equipamentos de salvamento e exercícios de condicionamento físico.
A turma reúne alunos de diferentes idades. Aos 70 anos, Carlos Augusto entrou no projeto para aprender a ajudar a família e outras pessoas em situações de emergência.
“Comecei a participar pelo fato de querer me proteger e também a minha família. Se algum dia precisar, também posso ajudar alguém na praia que esteja se afogando”, conta.
Formação ao longo do ano
O EcoMar terá duração de 12 meses, divididos em dois ciclos, com atividades adaptadas às condições climáticas e às ressacas do mar. A previsão é atender 360 alunos nos três polos.
Pela manhã, participam crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, com foco em adaptação ao mar e prevenção. À tarde, os adultos, a partir dos 18 anos, têm atividades voltadas ao condicionamento e às técnicas de salvamento.
COMO FUNCIONA O ECOMAR
O que é: aulas gratuitas de surfe, bodyboard, natação em mar aberto e salvamento.
Onde: Ponta Negra, Barra de Maricá e Itaipuaçu.
Público: 7 a 17 anos pela manhã e maiores de 18 anos à tarde.
Inscrições: as inscrições gratuitas são divulgadas pelo Instagram do projeto: https://encurtador.com.br/FazT
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