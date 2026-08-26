Maricá: projeto gratuito prepara moradores com aulas de surfe e técnicas de salvamentoFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Mais artigos de Fabiano Medina
Fabiano Medina
Maricá - Aprender a surfar, nadar no mar e saber como agir em uma emergência. Essa é a proposta do EcoMar, projeto da Defesa Civil de Maricá que oferece aulas gratuitas de surfe, bodyboard, natação em mar aberto e técnicas de salvamento em Ponta Negra, Barra de Maricá e Itaipuaçu.

Na última quarta-feira (19), o polo de Ponta Negra iniciou as atividades. Com as vagas deste ciclo preenchidas, crianças, adolescentes e adultos participaram das primeiras aulas práticas, que combinam esporte, prevenção e segurança no mar.

“É um projeto essencial da Defesa Civil, que une prevenção, técnicas de salvamento aquático e conscientização ambiental. Nosso objetivo é contribuir para que as nossas praias sejam ambientes cada vez mais seguros e preservados”, destaca o secretário de Proteção e Defesa Civil, Danilo Santos.

Segundo o instrutor Rodrigo Cooperman, o foco principal é a prevenção de afogamentos. Os alunos aprendem a identificar correntes de retorno, interpretar o bandeiramento das praias e seguir as orientações dos guarda-vidas.

“O projeto trabalha com medidas de prevenção ao afogamento. Não é só o surfe. Eles vão aprender, de forma preventiva, como não se tornar uma vítima e como ajudar o próximo sem se colocar em risco”, explica.

As aulas também incluem flutuação, controle da respiração, simulações de abordagem e reboque, uso de equipamentos de salvamento e exercícios de condicionamento físico.

A turma reúne alunos de diferentes idades. Aos 70 anos, Carlos Augusto entrou no projeto para aprender a ajudar a família e outras pessoas em situações de emergência.

“Comecei a participar pelo fato de querer me proteger e também a minha família. Se algum dia precisar, também posso ajudar alguém na praia que esteja se afogando”, conta.

Formação ao longo do ano

O EcoMar terá duração de 12 meses, divididos em dois ciclos, com atividades adaptadas às condições climáticas e às ressacas do mar. A previsão é atender 360 alunos nos três polos.

Pela manhã, participam crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, com foco em adaptação ao mar e prevenção. À tarde, os adultos, a partir dos 18 anos, têm atividades voltadas ao condicionamento e às técnicas de salvamento.

COMO FUNCIONA O ECOMAR

O que é: aulas gratuitas de surfe, bodyboard, natação em mar aberto e salvamento.

Onde: Ponta Negra, Barra de Maricá e Itaipuaçu.

Público: 7 a 17 anos pela manhã e maiores de 18 anos à tarde.

Inscrições: as inscrições gratuitas são divulgadas pelo Instagram do projeto: https://encurtador.com.br/FazT
Capacidade: 60 alunos por polo em cada ciclo, divididos em duas turmas de 30