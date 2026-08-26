Maricá: projeto gratuito prepara moradores com aulas de surfe e técnicas de salvamento - Foto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Maricá: projeto gratuito prepara moradores com aulas de surfe e técnicas de salvamentoFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Publicado 26/08/2026 15:45 | Atualizado 27/08/2026 11:34





Na última quarta-feira (19), o polo de Ponta Negra iniciou as atividades. Com as vagas deste ciclo preenchidas, crianças, adolescentes e adultos participaram das primeiras aulas práticas, que combinam esporte, prevenção e segurança no mar.



“É um projeto essencial da Defesa Civil, que une prevenção, técnicas de salvamento aquático e conscientização ambiental. Nosso objetivo é contribuir para que as nossas praias sejam ambientes cada vez mais seguros e preservados”, destaca o secretário de Proteção e Defesa Civil, Danilo Santos.



Segundo o instrutor Rodrigo Cooperman, o foco principal é a prevenção de afogamentos. Os alunos aprendem a identificar correntes de retorno, interpretar o bandeiramento das praias e seguir as orientações dos guarda-vidas.



“O projeto trabalha com medidas de prevenção ao afogamento. Não é só o surfe. Eles vão aprender, de forma preventiva, como não se tornar uma vítima e como ajudar o próximo sem se colocar em risco”, explica.



As aulas também incluem flutuação, controle da respiração, simulações de abordagem e reboque, uso de equipamentos de salvamento e exercícios de condicionamento físico.



A turma reúne alunos de diferentes idades. Aos 70 anos, Carlos Augusto entrou no projeto para aprender a ajudar a família e outras pessoas em situações de emergência.



“Comecei a participar pelo fato de querer me proteger e também a minha família. Se algum dia precisar, também posso ajudar alguém na praia que esteja se afogando”, conta.



Formação ao longo do ano



O EcoMar terá duração de 12 meses, divididos em dois ciclos, com atividades adaptadas às condições climáticas e às ressacas do mar. A previsão é atender 360 alunos nos três polos.



Pela manhã, participam crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, com foco em adaptação ao mar e prevenção. À tarde, os adultos, a partir dos 18 anos, têm atividades voltadas ao condicionamento e às técnicas de salvamento.



COMO FUNCIONA O ECOMAR



O que é: aulas gratuitas de surfe, bodyboard, natação em mar aberto e salvamento.



Onde: Ponta Negra, Barra de Maricá e Itaipuaçu.



Público: 7 a 17 anos pela manhã e maiores de 18 anos à tarde.



Inscrições: as inscrições gratuitas são divulgadas pelo Instagram do projeto: Maricá - Aprender a surfar, nadar no mar e saber como agir em uma emergência. Essa é a proposta do EcoMar, projeto da Defesa Civil de Maricá que oferece aulas gratuitas de surfe, bodyboard, natação em mar aberto e técnicas de salvamento em Ponta Negra, Barra de Maricá e Itaipuaçu.Na última quarta-feira (19), o polo de Ponta Negra iniciou as atividades. Com as vagas deste ciclo preenchidas, crianças, adolescentes e adultos participaram das primeiras aulas práticas, que combinam esporte, prevenção e segurança no mar.“É um projeto essencial da Defesa Civil, que une prevenção, técnicas de salvamento aquático e conscientização ambiental. Nosso objetivo é contribuir para que as nossas praias sejam ambientes cada vez mais seguros e preservados”, destaca o secretário de Proteção e Defesa Civil, Danilo Santos.Segundo o instrutor Rodrigo Cooperman, o foco principal é a prevenção de afogamentos. Os alunos aprendem a identificar correntes de retorno, interpretar o bandeiramento das praias e seguir as orientações dos guarda-vidas.“O projeto trabalha com medidas de prevenção ao afogamento. Não é só o surfe. Eles vão aprender, de forma preventiva, como não se tornar uma vítima e como ajudar o próximo sem se colocar em risco”, explica.As aulas também incluem flutuação, controle da respiração, simulações de abordagem e reboque, uso de equipamentos de salvamento e exercícios de condicionamento físico.A turma reúne alunos de diferentes idades. Aos 70 anos, Carlos Augusto entrou no projeto para aprender a ajudar a família e outras pessoas em situações de emergência.“Comecei a participar pelo fato de querer me proteger e também a minha família. Se algum dia precisar, também posso ajudar alguém na praia que esteja se afogando”, conta.O EcoMar terá duração de 12 meses, divididos em dois ciclos, com atividades adaptadas às condições climáticas e às ressacas do mar. A previsão é atender 360 alunos nos três polos.Pela manhã, participam crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, com foco em adaptação ao mar e prevenção. À tarde, os adultos, a partir dos 18 anos, têm atividades voltadas ao condicionamento e às técnicas de salvamento.O que é: aulas gratuitas de surfe, bodyboard, natação em mar aberto e salvamento.Onde: Ponta Negra, Barra de Maricá e Itaipuaçu.Público: 7 a 17 anos pela manhã e maiores de 18 anos à tarde.Inscrições: as inscrições gratuitas são divulgadas pelo Instagram do projeto: https://encurtador.com.br/FazT

Capacidade: 60 alunos por polo em cada ciclo, divididos em duas turmas de 30