Paço Municipal de Mesquita, na Baixada Fluminense - Divulgação

Paço Municipal de Mesquita, na Baixada Fluminense Divulgação

Publicado 30/12/2022 07:00

A Prefeitura de Mesquita terá ponto facultativo nesta sexta-feira, 30 de dezembro. Com isso, o funcionamento normal do expediente nos órgãos e entidades da administração pública municipal voltará a partir da próxima segunda-feira, dia 2 de janeiro.



A medida foi publicada na edição do Diário Oficial desta quarta-feira, dia 28 de dezembro, a partir do decreto nº 3.389.



Feira livre do Centro de Mesquita



Em função do ano novo, haverá mudança ainda na data da feira livre do Centro de Mesquita que, normalmente, é realizada aos domingos. Excepcionalmente esta semana, ela ocorrerá na sexta-feira, dia 30.



Com isso, assim como ocorre aos domingos, o trânsito da Estrada Feliciano Sodré no sentido Nova Iguaçu será desviado para a Rua Paraná, que ficará em mão dupla no trecho que vai do Paço Municipal até a Rua Pará.