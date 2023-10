Campanha de Vacinação Antirrábica imuniza mais de 16 mil cães e gatos em Mesquita - Divulgação/ PMM

Publicado 27/10/2023 07:48

Campanha de Vacinação Antirrábica. Ao todo, 16.560 animais foram imunizados nos mais de 20 postos disponíveis na cidade.

Mesquita – A Prefeitura de Mesquita, por meio do Departamento de Vigilância Ambiental e Zoonoses, promoveu mais uma edição da. Ao todo, 16.560 animais foram imunizados nos mais de 20 postos disponíveis na cidade.

A ação imunizou cães e gatos com idade a partir dos três meses e não doentes. A imunização seguiu todos os protocolos de segurança, não teve limite de animais por pessoa e contou com médicas veterinárias do setor de Coordenação da Vigilância Ambiental e Zoonoses.



A raiva é uma doença viral transmitida principalmente pela mordida de animais infectados, como cães e gatos. Ela é letal tanto para os animais quanto para os humanos. Portanto, a vacinação é a forma mais eficaz de prevenir a disseminação dessa doença.



Devido ao grade sucesso da edição, o Departamento de Vigilância Ambiental e Zoonoses já tem agenda para a repescagem. Ela acontece no próximo sábado, 28 de outubro, das 9h às 14h.



“Nós seguimos o protocolo de aplicar a dose a cada 12 meses. Sem deixar de incluir, também, o período de repescagem. Ela é fundamental para que os tutores que não conseguiram comparecer na campanha possam garantir a proteção dos seus animais de estimação”, explicou Célio Brito, gerente de Risco Biológico e Zoonoses do Departamento de Vigilância Ambiental e Zoonoses.



Confira, abaixo, os cinco postos de vacinação na repescagem:



- Praça Brasil - Avenida Brasil s/nº, na Coreia;



- Praça da Telemar - Praça João Luiz do Nascimento s/nº, no Centro;



- Sede da Vigilância Ambiental – Avenida União 967, em Santa Terezinha;



- Praça Pindorama – Avenida Governador Celso Peçanha s/nº, no Banco de Areia;



- Praça Edson Passos - Praça Darcy Ribeiro s/nº.