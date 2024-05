Dia Nacional da Conservação do Solo é celebrado em Mesquita - Divulgação

Publicado 09/05/2024 09:26 | Atualizado 09/05/2024 09:28

Mesquita - O Monte Guararapes, também conhecido como Monte Horebe, recebeu uma ação de reflorestamento e o plantio de 68 mudas nativas da Mata Atlântica, incluindo ipês rosa, roxo e amarelo, paineira, aroeira, pau-viola, pau-ferro, dedaleira, sapucaia e pau-formiga, entre outras.

Organizada pela Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, a atividade integra o Projeto Refloresta Mesquita, que busca a restauração de áreas desmatadas nas unidades de conservação do município.



“Essa é uma atividade que resgata gradualmente a biodiversidade, função ecológica e sustentabilidade de determinadas áreas ao longo do tempo. Futuramente, acontecerão outras ações com esse mesmo objetivo e contamos com a colaboração de toda sociedade para conseguirmos atingir o nosso objetivo e tornar o município de Mesquita um exemplo a ser seguido”, contou a gestora das Unidades de Conservação, Larissa Venturini.



Mesquita possui duas unidades de conservação, incluindo uma área de proteção ambiental e um parque natural municipal, ambos dedicados à preservação do ecossistema natural e ao desenvolvimento de atividades de educação ambiental e turismo ecológico.