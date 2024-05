Dia Nacional da Mulher teve roda de conversa em Mesquita - Matheus Pina

Dia Nacional da Mulher teve roda de conversa em MesquitaMatheus Pina

Publicado 13/05/2024 14:57

Mesquita – O empreendedorismo feminino voltou a ser assunto no Espaço da Mulher Mesquitense. Uma gama de convidadas debateram a pauta recorrente nas rodas de conversa oferecidas no endereço.

Segundo a organização, o diálogo e a troca de experiências promovidos foram essenciais para estreitar os elos entres as participantes do papo, além de fortalecer a autoestima e autoconfiança delas.



Especialista em Gestão de Negócios, Lucijane Siqueira discorreu sobre os desafios e oportunidades presentes nas trajetórias de mulheres empreendedoras.



“Hoje, a gente não imagina o número de mulheres que empreendem perto de nós. E sem falar que, às vezes, muitas desistem por não ter conhecimento. Lógico que empreender é difícil, só que existe toda uma estratégia que sempre discuto com elas. Procuro me comunicar de uma maneira bem sensível, para que elas possam se motivar cada vez mais”, disse Lucijane que é palestrante, professora e empreendedora e mora no Cosmorama.



O equipamento, que fica na rua Libânia 195, na Vila Emil, é uma ponte para mulheres mesquitenses em busca de oportunidades de qualificação e inserção no mercado de trabalho. Além disso, ali, elas são assistidas com palestras, rodas de conversa e oficinas.