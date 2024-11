Primeiro seminário sobre riscos de deslizamentos em Mesquita - Murilo Teixeira

Primeiro seminário sobre riscos de deslizamentos em MesquitaMurilo Teixeira

Publicado 25/11/2024 20:45

Mesquita - Agentes da Defesa Civil de Mesquita, em parceria com pesquisadores de instituições federais e estaduais, realizaram o 1º Seminário sobre Riscos de Deslizamentos em Mesquita. Na ocasião, o poder público apresentou propostas para os planos de prevenção contra desastres naturais na cidade.

Subiram ao palco pesquisadores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC - RJ). Rubem Porto Júnior, professor do departamento de geologia da UFRRJ, ofereceu explicações científicas sobre a incidência de deslizamentos de terra em solo mesquitense.



O professor do departamento de geologia da UERJ, Claudio Amaral, era mais um dos palestrantes. O acadêmico coordena o projeto de extensão universitário SAC Mesquita. O projeto consiste em um sistema de atendimento on-line que informa aos cidadãos os riscos de deslizamento nas encostas da cidade.



“Qualquer ação que vise a aplicação do conhecimento científico no encaminhamento de soluções é bem-vinda. Eu acho que, para a Prefeitura de Mesquita, isso é muito positivo. Porque faz com que seus quadros de técnicos fiquem atentos para que nível está o conhecimento e, principalmente, leve à frente a discussão de como abranger o cidadão comum, que, em geral, está muito distante desse tema”, pontuou.