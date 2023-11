Projeto do restaurante no Lago Javary - Secom Pmmp

Publicado 28/11/2023 11:22

Miguel Pereira - A filial do restaurante Pedro dos Leitões, um dos mais antigos da Europa, começa a ser construída ano que vem em Miguel Pereira. O anúncio foi feito pelo prefeito André Português, nesta segunda-feira (27/11), em Portugal, após reunião com o empresário Pedro Castela, proprietário do estabelecimento.

- Receber em Miguel Pereira esse ícone da melhor gastronomia portuguesa é garantir a movimentação da economia local, com a geração de mais empregos. Além disso, o investimento no setor ajuda a atrair mais turistas e novos investidores. Estamos levando o nome da nossa cidade para o mundo. As empresas MatiSilva e Suinimoura, fornecedoras de leitão português para todo o Brasil, também se interessaram em se instalar em Miguel Pereira - anunciou o prefeito André Português.

Com 81 anos de fundação, o Pedro dos Leitões será construído no Lago Javary, que receberá outros restaurantes temáticos, como um italiano e um de churrasco, formando o primeiro polo gastronômico flutuante do Estado do Rio de Janeiro.