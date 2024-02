Senador Romário durante a visita ao Espaço Azul TEAcolhe - Secom Pmmp

Miguel Pereira - O Prefeito André Português e o vice-prefeito Pedro Paulo Quinzinho receberam a visita do Senador Romário no município, e apresentaram o projeto do Espaço Azul TEAcolhe. Junto com a secretária municipal de saúde, Camila Miranda, André e Pedro Paulo tiveram a oportunidade de demonstrar o compromisso de Miguel Pereira com o bem-estar e a inclusão de todos os cidadãos, especialmente daqueles que vivem com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias.



O Espaço Azul TEAcolhe é uma iniciativa pioneira no Estado do Rio de Janeiro, um complexo de saúde e assistência projetado para oferecer suporte técnico-pedagógico abrangente, unindo serviços de saúde, educação e assistência social. Com uma equipe multidisciplinar composta por médicos especialistas em TEA, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, psicopedagogos, fisioterapeutas e assistentes sociais. O espaço contará com 20 ambientes cuidadosamente planejados, incluindo uma cozinha mágica, um jardim sensorial, consultórios equipados com sala-espelho, áreas dedicadas às crianças e às suas famílias, além de salas multifuncionais para uma variedade de atividades supervisionadas por uma equipe especializada.



O prefeito André Português ressaltou a importância dessa iniciativa: “Celebramos uma notícia extraordinária: graças às emendas do Senador Romário, garantimos o custeio do Espaço Azul TEAcolhe. Esta é uma conquista muito especial para nossa cidade, pois significa que centenas de pessoas terão acesso a um atendimento de qualidade, contribuindo para uma Miguel Pereira cada vez mais inclusiva e solidária.”