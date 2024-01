Miguel Pereira receberá blocos, DJs e grandes artistas para o carnaval - Secom Pmmp

Publicado 23/01/2024 10:21 | Atualizado 23/01/2024 10:51

Publicado 23/01/2024 10:21 | Atualizado 23/01/2024 10:51

Miguel Pereira - Uma programação especial no Carnaval, com shows de grandes artistas, assim será o carnaval do município. Jorge Aragão, Matheus Fernandes, Pique Novo, Dudu Nobre e Cordão do Bola Preta estão na lista de atrações. Segundo o prefeito André Português, a ideia é atrair ainda mais turistas durante o período.



– Os shows acontecerão em Governador Portela. Além disso, teremos Matinê Infantil no Centro e Carnaval no 3° Distrito, Conrado. Será uma grande festa, todos os dias, para receber os nossos visitantes – afirmou o prefeito.



Os shows e os desfiles dos blocos acontecem entre o dia 10 e 13 de fevereiro e contam com o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Agenda de Shows:

Portela (ao lado da rua do Aroma):

10/02

17h: Blocos e DJ Biba

00h: Jorge Aragão



11/02

17h: Blocos e DJ Biba

22h: Os Moleques

00h: Matheus Fernandes



12/02

17h: Blocos e DJ Biba

00h: Pique Novo



13/02

17h: Blocos e DJ Biba

20h: Cordão do Bola Preta

00h: Dudu Nobre



Centro – Matinê (em frente à Estação):

10/02, 11/02, 12/02 e 13/02

14h: Mundo Negro

18h: Banda da Quinze





Conrado

10/02

20h: Blocos

22h: DJ Rico

23h30: Du Rio



11/02

20h: Blocos

22h: DJ Rico

23h30: Mistureba



12/02

20h: Blocos

22h: DJ Rico

23h30: Rita Moreira



13/02

20h: Blocos

22h: DJ Rico

23h30: Eficácia