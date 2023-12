Terra dos Dinos é um dos principais investimentos no turismo da cidade - Secom Pmmp

Publicado 18/12/2023 16:12

Miguel Pereira - Férias escolares, festas de fim de ano e uma cidade cheia de atrações para todos os gostos e idades. A combinação é perfeita para turistas e visitantes, que têm lotado Miguel Pereira. Há mais de um ano, o município é o destino mais procurado no Estado do Rio de Janeiro. A ocupação hoteleira chega a quase 100%. A expectativa do prefeito André Português é manter a conhecida Gramado Carioca no topo do ranking de cidade favorita para passar feriados e finais de semana.

-A nossa gestão tem focado em fazer de Miguel Pereira a cidade mais conhecida do Brasil. Além das atrações que viraram referência, como a Terra dos Dinos, Rua Torta e Rua Coberta, oferecemos aos turistas segurança. Estamos sempre atrás de novos projetos para nos manter como o município que mais recebe visitantes no estado, porque essa movimentação gera desenvolvimento econômico e social - ressaltou o prefeito.





Novos atrativos em 2024

No próximo ano, muitas atrações serão entregues e outros terão suas obras iniciadas, como o Parque das Aves, o Museu de Cera e a Cidade da Neve. Na cidade, um dos pontos turísticos mais famosos é a Terra do Dinos, o parque com mais de 40 réplicas de dinossauros em tamanho real, no meio da Mata Atlântica. Outros cartões-postais são o famoso Lago Javary; a Rua Torta, com suas curvas, paisagismo e iluminação exclusivas; a Rua Coberta, polo gastronômico no centro de Miguel Pereira; e a recém entregue Maria Fumaça, que está em fase de testes, mas pode ser admirada pelos turistas.