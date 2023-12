Prefeito André Português com o prêmio de melhor gestor público municipal de 2023 - Secom Pmmp

Prefeito André Português com o prêmio de melhor gestor público municipal de 2023Secom Pmmp

Publicado 08/12/2023 16:05

Miguel Pereira - Os investimentos realizados em Miguel Pereira para impulsionar a economia da cidade foram destaques em 2023. O prefeito André Português recebeu, nesta sexta-feira (09/12), o Prêmio Líderes Regionais Rio de Janeiro, criado pelo Lide, grupo de empresários brasileiros.

-O desenvolvimento sustentável de Miguel Pereira é prioridade desde o meu primeiro mandato. Trabalhamos sempre em busca de projetos que ajudem no crescimento do município, com geração de emprego e renda. Hoje, a nossa cidade é referência para o Estado do Rio de Janeiro: a Gramado Carioca. Quero compartilhar esse prêmio com a população miguelense - ressaltou o prefeito.

Com o lançamento de novas atrações e o desenvolvimento de projetos inovadores, Miguel Pereira é atualmente um dos destinos mais procurados por turistas no Estado do Rio de Janeiro. Desde o ano passado, o município tem registrado mais de 99% de ocupação hoteleira durante os feriados estaduais e nacionais, além do período de férias.

A lista de atrativos inclui a Terra dos Dinos, o maior parque de dinossauros do mundo; a Rua Coberta, um polo gastronômico com restaurantes e cinemas; a Rua Torta; e a Rua dos Aromas, decorada com flores que têm aromas específicos durante cada estação.



O Prêmio

O Prêmio Líderes Regionais foi criado pelo Lide Rio de Janeiro para homenagear empresas, entidades, institutos, dirigentes ou gestores empresariais que contribuem decisivamente para a expansão do ambiente de inovação, negócios, crescimento econômico e social.