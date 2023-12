Prefeito André Português durante o acordo em Recife - Secom Pmmp

Publicado 14/12/2023 06:20

Miguel Pereira - A empresa Lightwall, referência em construção civil, vai se instalar em Miguel Pereira, no próximo ano. O anúncio foi feito pelo prefeito André Português, que concluiu as tratativas da implementação da unidade fabril em Recife. A fábrica deve ser implantada no Condomínio Empresarial e irá gerar emprego e renda para a população da região.

-A empresa, que é uma revolução na construção civil, desempenhará um papel de grande importância no desenvolvimento de projetos em nossa cidade e no Estado do Rio de Janeiro. A nossa missão é acabar com o desemprego em Miguel Pereira - afirmou o prefeito André Português.

A companhia de Recife está no mercado de construção desde 2003, e oferece modernos serviços e produtos como artefatos de cimento, painéis lightwall, argamassa estabilizada e concreto usinado.





Condomínio empresarial

O Condomínio Empresarial está localizado em uma área estratégica e de fácil acesso, às margens da RJ-125: a 22 km do Arco Metropolitano; 23 km da Via Dutra; e 51 km de distância do Porto de Itaguaí. O distrito industrial já conta com dois grandes empreendimentos: as fábricas de chocolates Lugano e da cervejaria Proibida.