Policiais patrulham a cidade 24 horas por dia - Secom Pmmp

Policiais patrulham a cidade 24 horas por diaSecom Pmmp

Publicado 21/12/2023 15:39

Miguel Pereira - Uma nova base do programa Segurança Presente foi inaugurada, nesta semana, em Miguel Pereira. No total, a cidade conta com três unidades, com mais de 200 policiais militares e agentes civis reforçando o policiamento. O objetivo é garantir o patrulhamento ostensivo, principalmente durante as festas de fim de ano e as férias escolares, quando é registrado o aumento de turistas no município.

-A inauguração de mais uma base do Segurança Presente representa o nosso compromisso com o bem-estar da população, que pode andar tranquilamente pelas ruas da cidade, a qualquer hora do dia. A parceria com o Governo do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Governo, é essencial para cumprirmos a meta de sermos um dos municípios mais seguros do estado – ressaltou o prefeito de Miguel Pereira, André Português.

Atualmente, Miguel Pereira tem a maior quantidade de agentes em relação ao número de habitantes. São mais de 200 homens do Segurança Presente e da Guarda Municipal, em ação, diariamente. As equipes patrulham Miguel Pereira 24h por dia em carros, motos e a pé. Segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP), a cidade zerou crimes contra o patrimônio, como os roubos de carga, de veículos e a estabelecimentos comerciais, além de casos de latrocínio.