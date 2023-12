A Maria Fumaça está no centro da cidade e pode ser admirada pelos visitantes - Secom Pmmp

Publicado 28/12/2023 14:22

Miguel Pereira – O município vai receber a maioria dos turistas que escolheu o Estado do Rio para passar o verão, as festas de fim de ano e as férias escolares. A cidade lidera, mais uma vez, o ranking das mais visitadas do Estado do Rio de Janeiro, com 94,7% da ocupação hoteleira, segundo pesquisa realizada pela ABIH-RJ e HotéisRIO.

- Trabalhamos muito para consolidar Miguel Pereira como o município turístico mais procurado no estado, com suas paisagens deslumbrantes, cartões-postais e atrações turísticas únicas. Queremos proporcionar momentos inesquecíveis aos visitantes que escolheram a cidade para passar a melhor época do ano – afirmou o prefeito de Miguel Pereira, André Português.

Para receber os turistas, o prefeito tem investido também na segurança pública, garantindo tranquilidade para que possam conhecer toda a cidade e seus atrativos, desde a Terra dos Dinos, o maior parque de dinossauros do mundo, até a Rua Torta e a Rua Coberta.

- Miguel Pereira é um dos municípios mais seguros do Rio de Janeiro. Além do policiamento habitual, contamos com as equipes do programa Segurança Presente e com a Guarda Municipal, que patrulham a cidade 24 horas por dia. Tudo para aumentar a sensação de segurança dos moradores e turistas – explicou André Português.



Conheça algumas das atrações

Terra dos Dinos

Em uma reserva de mais de 1,4 milhão de metros quadrados, no Parque Rocha Negra, na Mata Atlântica, o parque é dedicado à história dos dinossauros com muita aventura, lazer em família, diversão e contato com a natureza. A Terra dos Dinos tem mais de 40 réplicas em tamanho real de dinossauros. A previsão é de, aproximadamente, 1 milhão de visitantes passarão pelo parque por ano.



Ruas Coberta e Torta

A Rua Coberta é o maior polo gastronômico do estado, resultado de uma parceria público-privada bem-sucedida. São dois restaurantes panorâmicos e 8 lojas gourmet, além de 2 salas de cinema. Já a Rua Torta, inspirada em Gramado, é um dos pontos turísticos mais visitados, e tem iluminação e paisagismo único.



Maria Fumaça

Miguel Pereira é a primeira cidade do estado a ter um trem turístico, que passa por testes no momento, mas que pode ser admirado pelos visitantes. No próximo ano, a Maria Fumaça vai percorrer o trecho Miguel Pereira x Portela, com percurso de 9 km. O trem é temático com funcionários vestidos com roupas de época, contando a história de Miguel Pereira, desde a época da colonização.