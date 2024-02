Os restaurantes da Rua Coberta estão entre os lugares preferidos pelos turistas - Secom Pmmp

Publicado 09/02/2024 17:31

Miguel Pereira – O maior espetáculo da terra, o Carnaval, vai movimentar a economia da cidade. Mais uma vez, o município lidera o ranking dos mais procurados como destino dos foliões, com ocupação hoteleira de mais de 93,5%, desbancando até a capital fluminense, com média de 80,18%. As informações foram anunciadas pela ABIH-RJ (Associação de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro) e HotéisRIO.

- O Carnaval é o evento mais importante do ano, e é fundamental para a movimentação do comércio e do turismo da cidade. Além dos blocos e shows, Miguel Pereira oferece ainda uma lista grande de atrações para os visitantes, como a Terra dos Dinos, a Rua Coberta e a Rua Torta - explicou o prefeito de Miguel Pereira, André Português.

A cidade terá uma programação especial, com shows de grandes artistas. Jorge Aragão, Matheus Fernandes, Pique Novo, Dudu Nobre e Cordão do Bola Preta estão na lista de atrações. Os shows e os desfiles dos blocos começam neste sábado (10/02) e seguem até a terça-feira de Carnaval (13/02).