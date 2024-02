Prefeito André Português durante o encontro que garantiu o apoio do PP - Divulgação

Prefeito André Português durante o encontro que garantiu o apoio do PPDivulgação

Publicado 21/02/2024 16:32

Miguel Pereira – O prefeito André Português garantiu apoio do PP para a pré-candidatura de seu vice, Pedro Paulo Quinzinho, durante um encontro com líderes do PP: o presidente nacional, Ciro Nogueira, e o deputado Dr. Luizinho, e representante dos progressistas na Câmara. A missão é assegurar que o seu legado de oito anos tenha continuação.

À frente da transformação da cidade que hoje é referência para o país e um dos destinos turísticos mais procurados do Estado do Rio, com atrações inusitadas como o maior parque de dinossauros do mundo, o prefeito André Português visa, com essa aliança, assegurar que o seu legado de oito anos tenha continuação.

- Quinzinho é um parceiro em todos os projetos que desenvolvemos para fazer Miguel Pereira crescer. É um homem incrível, honesto, que tem um compromisso com o poder público e que deseja continuar a transformação de nossa cidade - ressaltou o prefeito André Português.