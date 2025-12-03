Prisão foi feita pela 96ª DPFoto: PCERJ
Trio é preso transportando drogas em Miguel Pereira
Material foi encontrado dentro de carro
Trio é preso transportando drogas em Miguel Pereira
Material foi encontrado dentro de carro
Projeto Viver Territórios promove feira cultural em Miguel Pereira
Ação é realizada pela Iguá Rio em parceria com o Instituto Aupaba
ONU reconhece Terra dos Dinos como modelo de turismo sustentável no Brasil
Miguel Pereira se transformou em um dos principais destinos turísticos do estado
Homem é preso por tráfico de drogas em Miguel Pereira
Ação foi realizada pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar
Secretário de Cultura e Economia Criativa de Miguel Pereira fortalece laços institucionais entre o Rio de Janeiro e a China
Encontro fortalece laços entre Rio de Janeiro e China e abre caminho para novos acordos culturais, econômicos e tecnológicos
Miguel Pereira se destaca em fórum global nos Emirados Árabes
Evento discute temas como modernização da gestão pública, sustentabilidade e inovação nas cidades
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.