Prisão foi feita pela 96ª DPFoto: PCERJ

Publicado 03/12/2025 18:58

Miguel Pereira - A Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, prendeu três pessoas em flagrante, na madrugada desta quarta-feira (3), pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação foi realizada em Miguel Pereira.

Segundo a polícia, os agentes identificaram que veículos estavam transportando drogas para a região. Em ação rápida, os policiais montaram um cerco na entrada do município e interceptaram dois carros suspeitos. Dentro deles, foi encontrada farta quantidade de cocaína e maconha. Um dos motoristas fazia a função de "batedor" para abrir o caminho, enquanto o outro transportava a carga.

Os envolvidos foram levados para a 96ª DP.