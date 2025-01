Assessor de gabinete Danilo Pereira, prefeita Alessandra Freire, deputado federal Gutemberg Reis, secretário de governo Sérgio Rocha eo assessor Portela - Decom Mira

Publicado 17/01/2025 11:03 | Atualizado 17/01/2025 11:15

Miracema- A prefeita Alessandra Freire (Republicanos), comemorou na manhã desta sexta-feira (17) o fechamento de uma semana de encontros táticos com figuras proeminentes dos governos estadual e federal.



Ela se encontrou com o titular da Secretaria Estadual Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Sustentável, Alexandre Isquierdo Moreira, recebendo garantias pessoais do governador Cláudio Castro de prioridade máxima nas reivindicações apresentadas.



Alessandra também se reuniu separadamente com o deputado federal Gutemberg Reis (MDB), assessores do também federal Eduardo Bandeira de Melo (PSB), além dos estaduais Bruno Boaretto (PL) e Bruno Dauaire ( União), em busca de soluções para as dificuldades financeiras do município e bem-estar para a população.

NinoBellieny com informações de Larissa Mercante