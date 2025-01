Dauaire e Freire - Decom Mira

Dauaire e FreireDecom Mira

Publicado 15/01/2025 12:17 | Atualizado 15/01/2025 12:18

Miracema- Na manhã de terça-feira (14), a prefeita de Miracema, Alessandra Freire (Solidariedade) reuniu-se no gabinete da Prefeitura com o deputado estadual Bruno Dauaire ( União) para conversarem sobre os atuais problemas financeiros do município.



Bruno Dauaire disse que vai ajudar Miracema, "sendo uma ponte com o Governo do Rio", colaborando para "superar os desafios financeiros".



Alessandra Freire agradeceu ao deputado, frisando a "responsabilidade de conduzir a gestão municipal com foco na valorização dos servidores e na recuperação econômica da cidade".





NinoBellieny