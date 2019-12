Miss admite em tribunal que enviou fotos nuas para aluno menor de idade

EUA - A Miss Kentucky 2014, Ramsey Carpenter-Bearse, de 29 anos, admitiu em tribunal, nesta terça-feira, que enviou fotos nuas para um aluno de 15 anos, quando era professora de uma escola no estado de Virginia. A mulher está sendo acusada de posse de material com conduta sexualmente explícita e pode pegar até dois anos de prisão pelo crime.

De acordo com o UOL, a Miss foi acusada em 2018 por distribuir materiais obscenos a um menor, conforme comunicado do Gabinete do Xerife do Condado de Kanawha.

"Sra. Bearse enviou fotografias obscenas de si mesma para um menino de 15 anos que era seu ex-aluno na Andrew Jackson Middle School. Por isso, ela foi suspensa de sua posição de professora", dizia a nota.

No Tribunal ela se declarou culpada pelo crime.

"Como eu sou uma adulta e ele apenas um adolescente, a culpa é minha e a aceito completamente por toda a situação. Então eu sou culpada por esse crime. Eu errei muito", afirmou.

Na denúncia criminal obtida pela Associated Press, as autoridades informaram que os pais do menor encontraram as imagens no telefone do adolescente. Elas teriam sido enviadas por meio de um aplicativo de fotos e vídeos e ficaram salvas. A partir disso, os pais teriam descoberto o crime e denunciaram a professora.