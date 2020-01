Vídeo: elefantes fogem de circo para brincar com neve

Dois elefantes causaram uma comoção em Yekaterinburg, na Rússia, depois de fugirem de um circo itinerante. Isso porque os animais foram encontrados brincando com a neve que cobria as ruas da cidade.

De acordo com informações do portal britânico Independent, os elefantes se chamam Carla e Roni e têm 45 e 50 anos, respectivamente. O circo italiano estava passando pela cidade a caminho de São Petersburgo.

Vídeos e fotos dos animais andando por Yekaterinburg enquanto os treinadores tentavam domá-los tomaram conta das redes sociais. Um dos elefantes até deitou na neve; assista:

Elephants run away from Russian circus to play in the snow pic.twitter.com/xXErjyMbND