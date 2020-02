Katherine Johnson, matemática negra da Nasa morre aos 101 anos

A matemática negra Katherine Johnson, integrante da equipe da Nasa que elaborou a viagem da Apollo 11 até a Lua e ficou famosa ao ser retratada no filme "Estrelas Além do Tempo", de 2016, morreu nesta segunda-feira. A instituição confirmou a morte por meio de um comunicado.



We're saddened by the passing of celebrated #HiddenFigures mathematician Katherine Johnson. Today, we celebrate her 101 years of life and honor her legacy of excellence that broke down racial and social barriers: https://t.co/Tl3tsHAfYB pic.twitter.com/dGiGmEVvAW