Número de casos de coronavírus no mundo ultrapassa 200 mil

O número de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus no mundo ultrapassou a marca de 200 mil nesta quarta-feira, mais do que dobrando em apenas duas semanas, apesar da adoção de medidas globais de restrição a viagens e da imposição de quarentenas em vários países.



Na manhã de hoje, eram contabilizados 201.530 casos confirmados da doença, conhecida como Covid-19, segundo dados coletados pela Universidade Johns Hopkins. O total de mortes causadas pela doença também mais do que dobrou nas duas últimas semanas, para 8.007.



Fora da China continental, onde a doença teve origem, os casos superam a barreira dos 120 mil. Apenas os EUA têm 6.496 casos confirmados, incluindo 114 mortes.



Na Itália, segundo país mais afetado depois da China, os casos ultrapassam 31.500, com 2.503 óbitos.



Ainda de acordo com a universidade, o coronavírus já está presente em 155 países e regiões.