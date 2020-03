Presidente do Santander Portugal morre após ser contaminado com coronavírus

O presidente do Santander Portugal (ainda conhecido no país como Santander Totta), António Vieira Monteiro, morreu nesta quarta-feira, segundo a imprensa local. Ele estava em quarentena e faleceu no hospital Curry Cabral, em Lisboa, depois de ser infectado com a covid-19.



A informação foi revelada pelo jornal Dinheiro Vivo. O Santander ainda não fez nenhum comunicado oficial sobre o falecimento de seu principal executivo em Portugal.

António Vieira Monteiro é a segunda vítima mortal em Portugal do Covid-19. Ele já estaria doente há várias semanas e, teria morrido ao ser infectado pelo novo coronavírus devido ao quadro debilitado de saúde. O banqueiro estava internado no Hospital de São José, onde faleceu.

A vítima teria contraído o vírus em viagem à Itália. No regresso a Portugal ficou de quarentena. O banqueiro iria completar os 74 anos no dia 21 de março. Vieira Monteiro assumiu a presidência do conselho de administração do Santander em 2019. Antes, foi o presidente executivo do banco entre 2012 e 2018, tendo sucedido a Nuno Amado no cargo.