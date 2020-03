Coronavírus pode gerar uma onda de desemprego sem precedentes

Rio - A pandemia de coronavírus aumentará significativamente o desemprego global e poderá deixar sem trabalho 25 milhões de pessoas, afirmou nesta quarta-feira uma organização da ONU, prevendo que os trabalhadores poderão perder até US$ 3,4 trilhões em renda em 2020.



"A crise econômica e trabalhista criada pela pandemia de Covid-19 poderia aumentar o desemprego global em quase 25 milhões", disse a Organização Internacional do Trabalho (OIT) em um estudo, considerando, porém, que ações internacionais coordenadas podem "reduzir significativamente" esse número.



"Isso não é mais apenas uma crise global de saúde, é também uma grande crise econômica e trabalhista que está causando um enorme impacto nas pessoas", afirmou o diretor-geral da OIT, Guy Ryder, em comunicado.



O relatório da agência da ONU sugere que o mundo deve se preparar para um "aumento significativo no desemprego e subemprego" após o coronavírus.