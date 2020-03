Google Tradutor lança recurso para transcrever conversa em tempo real

Rio - A partir desta quarta-feira (18), os usuários do Google Tradutor para Android podem usar o aplicativo para transcrever o discurso em idioma estrangeiro ao vivo. A transcrição começa a ser disponibilizada nos próximos dias, com suporte para qualquer combinação dos oito idiomas: inglês, francês, alemão, hindi, português (BR), russo, espanhol e tailandês.



Para experimentar o recurso de transcrição, basta o usuário acessar o aplicativo no Android e verificar se há as atualizações mais recentes da Play Store. Toque no ícone "Transcrever" na tela inicial e selecione os idiomas de origem e destino na lista suspensa de idiomas na parte superior. Você pode pausar ou reiniciar a transcrição tocando no ícone do microfone. Também é possível ver a transcrição original, alterar o tamanho do texto ou escolher um tema escuro no menu de configurações.