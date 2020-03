Contra coronavírus, Portugal declara estado de emergência, inédito em sua democracia

Lisboa - Mesmo sendo um dos países da Europa que menos tem sofrido com a pandemia do coronavírus, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, decretou estado de emergência nesta quarta-feira. É a primeira vez que essa medida é tomada na democracia portuguesa e a última vez aconteceu em 25 de abril de 1974, na chamada Revolução dos Cravos, um golpe militar que acabou com a ditadura no poder desde 1933.



O decreto presidencial, aprovado pelo Parlamento português, garante ferramentas legais para o governo agir caso a situação em relação ao coronavírus se agrave. Entre as ações possíveis estão a quarentena obrigatória dos cidadãos ou até mesmo requisitar serviços profissionais que sejam considerados essenciais.



Em Portugal, foram duas mortes em decorrência do coronavírus até o momento. Há 642 casos confirmados no país, número bem inferior a outros europeus, entretanto, houve o maior aumento de infectados em um dia: 194, segundo o último balanço divulgado.