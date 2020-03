China zera transmissão local do coronavírus pela primeira vez

Pequim - A China anunciou nesta quinta-feira que nas últimas 24 horas não registrou qualquer novo caso de covid-19, mas verificou 34 casos de infectados que vieram do exterior.



Segundo a Comissão Nacional de Saúde, estes 34 casos "importados" constituem o maior aumento diário em duas semanas.



Trata-se da primeira jornada sem casos locais de contaminação desde que as autoridades locais definiram, em janeiro, os critérios de contagem.



A Comissão também informou oito óbitos nas últimas 24 horas de pacientes do coronavírus, o que elevou o total de vítimas fatais na China continental a 3.245.



Os números revelam que a epidemia parece estar sob controle na cidade de Wuhan, capital da província de Hubei e onde o covid-19 foi inicialmente identificado, em dezembro de 2019.



O boletim revela ainda que apenas 7.263 pacientes permanecem internados na China devido ao covid-19, que infectou mais de 81 mil pessoas no país.