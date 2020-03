Cerca de 40% dos internados com coronavírus nos EUA não são idosos

Para quem pensa que apenas os idosos são os afetados pelo novo coronavírus, um estudo publicado na quarta-feira mostra que os mais jovens também precisam ter cuidado. Segundo levantamento do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) americano, 38% dos pacientes internados com o Covid-19 nos Estados Unidos são da faixa etária entre 20 e 54 anos.



Feito com dados preliminares em cima dos primeiros 2.500 infectados nos Estados Unidos, o estudo afirma que 508 foram internados com sintomas mais graves (febre alta, tosse e dificuldade de respirar). Desse número, 121 tiveram que ser admitidos num centro de tratamento intensivo, sendo quase metade com menos de 65 anos (e 12% entre 20 e 44 anos).



O levantamento também constatou que a maior letalidade do coronavírus foi em pacientes idosos: 80% das mortes aconteceram com pessoas com mais de 65 anos. Nenhuma com alguém de menos de 20 anos.



"Os riscos nos casos de Covid-19 entre pessoas nos Estados Unidos aumentam com a idade. Mas os idosos não serão os únicos afetados", diz a publicação do CDC.