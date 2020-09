A missa era transmitida pela internet e, em pouco tempo, imagens dele desmaiando também foram compartilhadas nas redes sociais.



Segundo a Agência de Notícias de Camarões, o Reverendo, identificado como "Fr Jude Tafon", tinha 32 anos de idade e sofreu uma parada cardíaca fulminante. O corpo dele foi encaminhado para um necrotério local e deve ser enterrado nos próximos dias.

Veja, abaixo, vídeo do momento no qual o padre passa mal:

#LifeIsShort



Rev. Fr Jude., CMA, Spiritual Director of CMA Diedo, in Cameroon's commercial capital, Douala, was preaching the Homily at Mass earlier today when this happened. #RIP pic.twitter.com/dDGlA5mC98