Casal terraplanista precisa ser resgatado em alto-mar após tentar chegar em 'borda do mundo'

A ciência já provou de diversas formas que a Terra é redonda, porém, há um grupo de pessoas que ainda insiste em questionar esse fato e acaba se colocando em perigo para tentar provar tal teoria.

De acordo com publicação do jornal argentino Clarín, um casal de terraplanistas italiano se perdeu em alto-mar e precisou ser resgatado após tentar chegar a "borda do mundo" e provar que a Terra é plana.

Para isso, eles partiram do porto da ilha de Lampedusa, que fica localizado entre a Sicília, na Itália, e o Norte de África, porém, no meio do caminho, o casal se perdeu no Mar Mediterrâneo. Eles foram salvos por um funcionário do Ministério da Saúde da Itália.

Segundo informações, Salvatore Zichichi ajudou o casal a usar uma bússola para navegar de volta para o porto. “O engraçado nisso é que eles usaram uma bússola que funciona de acordo com o magnetismo da Terra, um conceito que, como pessoas que acreditam na Terra plana, eles deveriam rejeitar”, ironizou Zichichi.

Além da vergonha de tentar provar algo imposssível, de volta à Itália, o casal teve de entrar em quarentena por várias semanas por causa da pandemia da Covid-19.