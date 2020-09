Motorista joga spray de pimenta e atropela homem em protesto do 'Black Lives Matter'

Estados Unidos - Imagens impressionantes foram registradas no último final de semana durante um protesto do "Black Lives Matter" na cidade de Rochester, no estado norte-americano de Nova York, quando o motorista de um carro avança sobre a multidão e ainda atira o que parece ser spray de pimenta no grupo.

Segundo informações do jornal New York Post, a quarta noite de protestos, organizados após a morte de Daniel Prude, homem negro de 41 anos que foi encapuzado e assassinado por policiais ainda no mês de março, corria sem incidentes em uma das avenidas da cidade até que os manifestantes cercaram alguns carros que tentavam passar pelo local.

Neste momento, um dos veículos começa a avançar lentamente em direção ao grupo, até que um manifestante salta sobre o capô do carro, enquanto outros começam a bater na lataria. Então, um segundo motorista resolve acelerar, atropela um homem e foge do local após disparar o jato de spray.

"Depois que o carro fugiu, era possível ouvir as pessoas gritando e reclamando sobre o spray", disse um dos participantes do protesto em entrevista ao jornal. Ele afirmou ainda que algumas pessoas ficaram "incapacitadas" pelo disparo de spray de pimenta e tiveram que ser socorridas.

Após o incidente, a polícia foi chamado ao local, mas ressaltou que nenhuma queixa de atropelamento foi recebida.