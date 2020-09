Vídeo: Tubarão atravessa rede de proteção e mata surfista de 46 anos

São Paulo - Um ataque de um tubarão surpreendeu os surfistas e banhistas da praia da cidade de Gold Coast, na Austrália . O local é protegido por redes que fazem com que ataques de animais marítimos sejam raros. No entanto, o surfista e gerente imobiliário Nick Slater, de 46 anos, faleceu ao ser surpreendido pelo animal.

Vídeos circulam na internet com o registro do momento do ataque. As imagens foram feitas de longe, mas é possível observar o tubarão-branco arrastando o homem para debaixo d`água enquanto dezenas de surfistas nadavam próxmos do local do ataque. Após alguns minutos o corpo de Nick Slater aparece flutuando na superfície.

A 46-year-old Australian surfer died after being attacked by a shark on a popular Gold Coast beach, the first fatal shark attack on the beach in more than 60 years https://t.co/T2QMtzdjOG pic.twitter.com/T0IP8wrkkn — Reuters (@Reuters) September 9, 2020

Segundo o chefe de serviço de regate de Queensland, Slater foi levado para ser atendido na praia de Greenmount com mordidas nas pernas. A emergência chegou rapidamente ao local, mas não conseguiram socorrer a vítima que faleceu devido à gravidade dos ferimentos.

"Todos corriam, havia crianças chorando na areia. Algumas pessoas estavam de pé observando e não podiam acreditar no que estavam vendo", contou Leo Cabral ao canal 7News.

Autoridades locais realizam buscas de helicóptero para localizar o tubarão-branco. Nick Slater foi a segunda vítima fatal de ataque de tubarões, desde 1958, em uma das 85 praias do estado que são protegidas por redes contra estes animais, desde 1962.