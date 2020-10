Two women wearing face masks walk at Ribeira in downtown Porto on October 21, 2020. - Portugal, which locked down comparatively early to avoid the worst excesses of the first wave of the coronavirus pandemic, has in recent weeks been battling a rising caseload. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) AFP

Por AFP

Portugal - O uso de máscara será em breve obrigatório nas ruas de Portugal, mais um dos países europeus que enfrentam o agravamento da pandemia de coronavírus. A medida foi aprovada nesta sexta-feira pelo Parlamento, graças aos votos dos socialistas no poder e da oposição de direita.



A medida entrará em vigor após a ratificação do presidente conservador Marcelo Rebelo de Sousa e terá validade de 70 dias, podendo ser renovada.



O uso de máscara, que não pode ser substituída por viseira, será obrigatório para todas as pessoas com mais de dez anos "quando o distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde for inviável", de acordo com a versão final do texto citado pela agência Lusa.



Os partidos de extrema esquerda se abstiveram e criticaram o caráter demasiado vago de uma lei que também prevê exceções, quando o uso da máscara for "incompatível com a natureza das atividades realizadas".



O texto da medida substituiu um projeto de lei que o governo retirou de pauta, porque pretendia tornar obrigatório o uso de um aplicativo móvel de rastreamento de contatos. Esta disposição causou indignação, pois a Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza o uso voluntário desse tipo de aplicativo.