Segundo informações da polícia, suspeito foi encontrado em estado de embriaguez após cometer o assassinato Reprodução

Por IG - Último Segundo

São Paulo - Na última sexta-feira, um caso chocante assustou os moradores de Kollapur, região localizada no distrito de Nagarkurnool, no estado indiano de Telangana: um homem foi preso ao fugir com a cabeça da própria mãe após decapitá-la com uma foice durante discussão por causa de dinheiro.

Segundo informações do jornal Times of India, o caso só foi descoberto após outros integrantes da família de vítima, identificada apenas como P. Chandramma, desconfiarem de seu desaparecimento e encontrarem o corpo dentro da casa que ela dividia com o filho mais novo, P. Ramudu.

O filho mais velho da vítima, P. Kurumurthy foi quem desconfiou do sumiço e acabou encontrando a mãe em uma poça de sangue. Após ligar para a polícia, notou que o irmão não estava no local. Quando os agentes iniciaram as buscas, encontraram a cabeça de Chandramma em uma área de vegetação próxima da casa.

"Ramudu é alcoólatra. Ele deixou a esposa há um bom tempo e, desde então, vivia com a mãe. Os parentes disseram que ele criou confusão em casa diversas vezes. Suspeitamos que a vítima tenha sido assassinada ao se recusar a dar dinheiro para ele comprar bebidas", afirmou Venkat Reddy, inspetor da polícia local.

A hipótese do assassinato ganhou força quando os policiais recuperaram uma foice ensanguentada exatamente no mesmo local em que a cabeça da vítima foi encontrada. Ainda de acordo com a publicação, o suspeito foi encontrado horas depois, em estado de embriaguez, e encaminhado para uma delegacia da região.