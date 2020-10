Embaixadora das Filipinas no Brasil, Marichu Mauro foi flagrada agredindo empregada Divulgação

Por AFP

Publicado 26/10/2020 12:03 | Atualizado 26/10/2020 12:03

Marichu Mauro, que foi enviada ao Brasil em 2018 e também tinha jurisdição na Colômbia, Guiana, Suriname e Venezuela, está sob investigação, disse o Ministério das Relações Exteriores.



"O Departamento de Relações Exteriores ordenou que a embaixadora da Filipinas no Brasil volte imediatamente após a publicação de algumas imagens em vídeo que a mostram repreendendo e maltratando sua empregada doméstica", diz o comunicado.



O anúncio foi feito depois de que a GloboNews transmitiu imagens de uma câmera de segurança que, segundo indicaram, mostram Mauro agredindo repetidamente uma funcionária de sua equipe doméstica.



A GloboNews destacou que a mulher trabalhava na residência oficial da embaixadora em Brasília.



As imagens foram usadas como prova em uma denúncia apresentada contra Mauro em agosto, afirmou o canal.



O Ministério das Relações Exteriores afirmou que a funcionária deixou o Brasil na semana passada e está de volta nas Filipinas, onde as autoridades buscariam sua cooperação neste caso.



Milhares de filipinos trabalham no exterior e o dinheiro que enviam para casa estimula a economia local, onde muitos vivem na pobreza extrema, apesar do sólido crescimento do país nos últimos anos.